Dolar
17.57
Euro
18.02
Altın
1,711.04
ETH/USDT
1,539.40
BTC/USDT
22,206.00
BIST 100
2,492.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 17 ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda, Anadolu Ajansının (AA) 17 çalışanı ödüle layık görüldü.

Sagip Sezginer   | 19.07.2022
Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 17 ödül

Erzurum

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Yarışma dallarına, bu yıl, gazete ve televizyonlarda kullanımı dikkate alınarak karikatür ve dron görüntüsü kategorileri de eklendi.

Yarışmada, 16'sı AA Erzurum Bölge Müdürlüğü, biri AA Trabzon Bölge Müdürlüğünde görevli 17 AA çalışanı ödül almaya hak kazandı.

Ödül alan AA çalışanlarının isimleri ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:

Yerel haber dalında, Beşir Kelleci ve İsmail Hakkı Demir, yaygın fotoğraf dalında Hüseyin Demirci, yaşam fotoğrafı dalında Günay Nuh, yerel fotoğraf dalında İsmail Kaplan, Sidar Can Eren, spor fotoğrafı dalında Cüneyt Çelik, Hilmi Tunahan Karakaya, spor haber dalında Yunus Hocaoğlu, Bülent Mavzer, araştırma inceleme dalında Hüseyin Yıldız, röportaj dalında Muhammet Mutaf, TV haber dalında İlhami Erkılıç, yerel görüntü dalında Abdullah Söylemez, Barış Yalçınkaya, dron görüntüsü kategorisinde ise Sagip Sezginer ile Kemal Özdemir ödül aldı.

AA dışında çeşitli basın kuruluşları mensuplarının da ödül almaya hak kazandığı yarışmada ödüller törenle verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemine ret
Manisa'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 17 ödül

Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 17 ödül

Erzurum 3D veriyle haritalandırılacak

Operasyonlara 'daima hazır' olan komandolar 'dosta güven, düşmana korku' veriyor

Kalp, böbrek ve gut hastalarına bayramda beslenmelerine dikkat etmeleri uyarısı

Kalp, böbrek ve gut hastalarına bayramda beslenmelerine dikkat etmeleri uyarısı
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Merdiven altı' çikolata, şekerleme ile tatlı ürünleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

'Merdiven altı' çikolata, şekerleme ile tatlı ürünleri hastalıklara davetiye çıkarıyor