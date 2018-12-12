Gazeteci Zengin'in oyu 'Karatenin Sultanları'na

ANKARA

Gazeteci Gürkan Zengin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zengin, AA Genel Müdürlüğünde ajansın foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Zengin, spor kategorisindeki tercihini Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Zengin, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy vererek, "Çaresizliği mükemmel dile getiren bir fotoğraf olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafını tercih eden Zengin, "Şu kareyi yakalamak o kadar kolay değil. Sembol değeri ve olayın kendisini anlatabilme kapasitesi çok yüksek." ifadesini kullandı.

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz, Zuhal Demirci