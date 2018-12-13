Gazeteci Kaplan'ın oyu Direnişe 'Engel' Yok fotoğrafına

Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber ve yaşam kategorilerindeki favori fotoğraflarını seçti.

Fotoğraf: AA/Aişe Hümeyra Bulovalı

İSTANBUL

Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Yusuf Kaplan, "Haber" kategorisinde All Jadallah'ın çektiği İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altındaki gösteride engelli bir Filistinlinin yer aldığı "Direnişe 'Engel' Yok" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Kaplan, fotoğraftaki adamın engeline rağmen direnmekten vazgeçmediğini, bu yüzden de fotoğrafı beğendiğini söyledi.

"Yaşam" kategorisinde ise Kaplan, Emrah Yorulmaz'ın objektifinden çıkan "İstanbul'da dolunay" başlıklı fotoyu seçti.

Kaplan, fotoğrafta İstanbul'da sabah saatlerinde beliren dolunayın Sultanahmet Camisi ile oluşturduğu görüntünün sembolik açıdan güçlü bir mesaj içerdiğini kaydetti.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı