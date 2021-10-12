Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro AA'yı ziyaret etti
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyarette bulundu.
Ankara
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.
Karagöz, Magro’yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Magro da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.