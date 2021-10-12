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Kurumsal Haberler

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro AA'yı ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyarette bulundu.

12.10.2021
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro AA'yı ziyaret etti

Ankara

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.

Karagöz, Magro’yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Büyükelçi Magro da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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