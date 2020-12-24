Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, AA'yı ziyaret etti
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Ankara
Kazancı ve Magro'nun görüşmesine, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu da katıldı.
Türkiye'ye yeni atandığı için AA'ya nezaket ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Magro, ziyaretinin iki ülke arasında pozitif bir gündem oluşmasına vesile olması dileğinde bulundu.
AA Genel Müdürü Kazancı, Magro'ya 2020 yılının AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu söyledi.
Magro'yu AA'nın küresel haber çalışmaları hakkında bilgilendiren Kazancı, konuk Büyükelçi'ye AA'nın Avrupa yapılanması hakkında da bilgi verdi.
Ziyaret sonrasında Kazancı, Magro'ya AA yayınlarından oluşan set hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.