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Kurumsal Haberler

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dumonta, AA'yı ziyaret etti

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumonta, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dumonta, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Dumonta’yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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