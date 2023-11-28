Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dumonta, AA'yı ziyaret etti
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumonta, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Dumonta’yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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