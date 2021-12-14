Dolar
14.23
Euro
16.09
Altın
1,783.18
ETH/USDT
3,783.80
BTC/USDT
47,109.00
BIST 100
2,139.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan 'Göçmenlerin yardım çığlığı'nı seçti

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdal Türkoğlu   | 14.12.2021
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan 'Göçmenlerin yardım çığlığı'nı seçti Fotoğraf: Erdal Türkoğlu / AA

Hatay

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri organizasyonunda bu yıl, "Hayatın zorluğu" adlı eseriyle "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan Aslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylama yaptı.

Aslan, haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşamda Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını oyladı.

Üç kategoride de fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Aslan, "Fotoğrafları tek tek inceledim. Seçim yaparken çok zorlandım. AA'ya böyle bir çalışma yaptıkları için çok teşekkür ederim. Ben de tercihlerimi yaptım, başarılar diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da yoğun bakım servisleri işlerliğini yitirmemek için savaş veriyor
Aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren araştırma görevlisi: Her dakika pişman oldum
California’da artan Kovid-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi
Güney Kore’de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek can kaybı görüldü
Sağlık Bakanlığı referans laboratuvarlarında Kovid-19 varyant taramaları sürüyor

Benzer haberler

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan 'Göçmenlerin yardım çığlığı'nı seçti

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan 'Göçmenlerin yardım çığlığı'nı seçti

Karabük Valisi Gürel 'Harabeler arasında yaşam' başlıklı fotoğrafı seçti

Hatay'da künefeciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün tercihi 'Rüzgarın cambazları' oldu

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün tercihi 'Rüzgarın cambazları' oldu
Hatay'da 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'da 'Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri' başladı

Hatay'da 'Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri' başladı