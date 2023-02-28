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Kurumsal Haberler

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Maki, AA'yı ziyaret etti

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

28.02.2023
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Maki, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Maki ve beraberindeki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin güneyini vuran ikiz depremlerle ilgili olarak Karagöz, bu depremlerin, büyüklükleri ve geniş bir alanı etkilemeleri nedeniyle Türkiye'nin zor bir sürece şahitlik ettiğini ancak yaraların sarılması için ülkenin tüm kaynaklarıyla seferber olduğunu dile getirdi. 

Karagöz, AA'nın deprem bölgesinde görev yapan gazetecilerine travmayı en aza indirmek için psikolojik terapi sağladığını kaydetti.

Büyükelçi Maki de depremde hayatını kaybedenler için üzüntüsünü ifade ederek,  başsağlığı dileğinde bulundu. 

Depremle ilgili haberleri takip ettiklerini ve gelişmelerin haber akışlarını değiştirdiğini kaydeden Maki, ülkesinin Türkiye’ye destek olmak için harekete geçtiğini ve bu çerçevede Adana'daki bir askeri üsse insani yardım sevk ettiklerini anımsattı.

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