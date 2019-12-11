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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'nin tercihi 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' oldu

Kudüs Bakanı Hedmi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve "Derbi çekişmesi" fotoğraflarını tercih etti.

Esat Fırat   | 11.12.2019
Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'nin tercihi 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' oldu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kudüs Bakanı Hedmi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ofisinde, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Hedmi, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı

Mescid-i Aksa'nın mukaddes bir yer ve ibadetin, samimiyetin ve barışın mekânı olduğunu hatırlatan Hedmi, "Ancak silahlarla donanımlı işgal devletinin polisleri bu kutsal mekânı kirletiyor. Dolayısıyla bu fotoğraf Kudüs'teki savaşımızın hâlâ devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu fotoğraf Kudüs'e işgal devletinin korkunç saldırısını, kibrini ve küstahlığını sembolize ediyor." dedi.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Filistinli Bakan Hedmi, yaşam kategorisinde seçtiği Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu fotoğraf çocukluğu ve masumiyeti bozmanın çirkinliğini ve savaş aletlerinin küçük bir çocuğu nasıl bir hale getirdiğini ifade ediyor. Ancak o çocuk hala tebessüm ediyor. Çünkü ruhunda masumiyet ve paklık vardır. Savaşın neden olduğu o fiziksel bozukluğuna rağmen tebessümü ve ruhu geleceğini, çocukların masumiyetini, paklığını ortaya koyuyor."


Derbi çekişmesi

Fadi el-Hedmi, spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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