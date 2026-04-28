Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, AA'yı ziyaret etti Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Abu Jaish'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk ağırladı.

Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması, çalışma usulü ve faaliyetleri hakkında Büyükelçi Abu Jaish'ı bilgilendirerek, AA'nın dünyanın farklı bölgelerindeki aktif içerik üretimine dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen Kanıt kitabının, işlenen savaş suçlarını gösteren en önemli eserlerden biri olduğunu dile getiren Karagöz, AA'nın Tanık ve Sanık kitaplarından da bahsetti.

Abu Jaish de Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sorunları haberleştiren Anadolu Ajansına teşekkür etti.

AA Genel Müdürü Karagöz ile Büyükelçi Abu Jaish'in karşılıklı hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Abu Jaish, AA'nın anı defterini imzaladı.