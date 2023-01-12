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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı, "Taek von futbol" fotoğrafı için oy kullandı

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed El-Mecdelani, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy   | 12.01.2023
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı, "Taek von futbol" fotoğrafı için oy kullandı Fotoğraf: Hisham K. K. Abu Shaqra - AA

Ramallah

Mecdelani, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Filistinli Bakan, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa-Avustralya maçında çektiği, tribünde Filistin bayrağının da göründüğü "Taek von futbol" fotoğrafını seçti.

Mecdelani, haber kategorisinde ise İsrail güçlerinin, El Halil kentinde 15 yaşındaki Filistinli Mustafa el-Husays'ı gerçek mermiyle yaraladıktan sonra tıbbi yardım sağlamaksızın gözaltına aldığı anları belgeleyen Amer Shallodi imzalı "Filistin standartları" fotoğrafına oy verdi.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı'nın çevre-yaşam kategorisindeki tercihi ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafı oldu.

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