Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı, "Taek von futbol" fotoğrafı için oy kullandı
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed El-Mecdelani, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ramallah
Mecdelani, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Filistinli Bakan, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa-Avustralya maçında çektiği, tribünde Filistin bayrağının da göründüğü "Taek von futbol" fotoğrafını seçti.
Mecdelani, haber kategorisinde ise İsrail güçlerinin, El Halil kentinde 15 yaşındaki Filistinli Mustafa el-Husays'ı gerçek mermiyle yaraladıktan sonra tıbbi yardım sağlamaksızın gözaltına aldığı anları belgeleyen Amer Shallodi imzalı "Filistin standartları" fotoğrafına oy verdi.
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı'nın çevre-yaşam kategorisindeki tercihi ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafı oldu.
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