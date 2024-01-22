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Kurumsal Haberler

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, "Yılın Kareleri" oylamasında "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını seçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Can Öcal  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, "Yılın Kareleri" oylamasında "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Sarunas Jasikevicius, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Manchester United taraftarı olmasına rağmen Pep Guardiola'ya hayran olduğunu belirten Jasikevicius, spor kategorisinde oy hakkını Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafından yana kullandı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde üç fotoğraf beğenen Jasikevicius, Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" ve Tayfun Coşkun'un "Doğanın can damarı" karesine oy verdi. Deneyimli başantrenör, ayrıca geçmişte İspanya'da boğa koşusuna katıldığı için Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi"ni de tercih etti.

Jasikevicius, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafına oy verirken ortaya çıkan görüntünün çok üzücü olduğunu ve akıllara durgunluk verdiğini söyledi.

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