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Kurumsal Haberler

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Muhammet Tarhan   | 26.11.2020
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret

Ankara

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Büyükelçi Lazreq'i, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı. Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de hazır bulundu.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Büyükelçi Lazreq, ülkesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Türkiye ve Fas arasındaki ikili ilişkiler değerlendirilirken, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin önemine de dikkat çekildi.

Lazreq, 100. yılını kutlayan AA'yı bölgedeki çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mutanoğlu, Büyükelçi Lazreq'e AA'nın 100. yılına özel olarak hazırladığı "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabını hediye etti.

Büyükelçi Lazreq de Mutanoğlu'na Fas'a özgü geleneksel el işi bir hediye takdim etti.

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