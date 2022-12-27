Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq yılın fotoğraflarında "Şükür secdesi"ne oy verdi
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Lazreq, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Oylamada yer alan tüm fotoğrafları "harika" olarak niteleyen Lazreq, hepsinin profesyonel foto muhabirleri tarafından çekildiğini söyledi.
Lazreq, "Fotoğraflar bu yıl içinde meydana gelen tüm olayların bir özetini veriyor. Ne yazık ki çok üzücü olaylar gördük. Bu fotoğraflar, savaş ve çatışmanın resmini gösteriyor Bunların hepsi bizi etkiliyor." dedi.
Haber kategorisinde Murat Şengül tarafından İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen saldırının ardından çekilen "Yolumuz bir" fotoğrafına oy veren Lazreq, bu fotoğrafın dikkatini çektiğini vurguladı.
Lazreq, fotoğrafta İstiklal Caddesi'nin Türk bayraklarıyla dolu ve her zamanki gibi kalabalık olduğunu belirterek, "Nihayetinde (fotoğraf), özgürlüğün ve yaşamın her zaman galip geldiğini gösteriyor. Yayalarla dolu gerçekten güzel bir cadde ve bu bizim terörden korkmadığımızı gösteriyor. Bu vesileyle, bu üzücü saldırının ardından Türk halkına ve hükümetine desteğimi yineliyorum." değerlendirmesini yaptı.
Faslı futbolcuların Dünya Kupası'ndaki sevincini seçti
Büyükelçi Lazreq, "spor" kategorisinde de seçimini 2022 FIFA Dünya Kupası'nda penaltı atışları sonrası maçı kazanarak çeyrek finale yükselen Faslı oyuncuların sevincini yansıtan, Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafından yana kullandı.
Bu kategorideki fotoğrafların hepsinin muhteşem olduğunu, insanlık için değerli olan birçok ilke ve değeri yansıttığını kaydeden Lazreq, "Ben de kalbi ve aklı seçtim." dedi.
Lazreq, fotoğrafın "İspanya'ya karşı kazandıkları zaferi özel bir şekilde kutlayan Fas milli takımının fotoğrafı" olduğunu aktararak, "(Fotoğraf) Takımın arkasındaki gücü gösteriyor. Fas milli takımının Dünya Kupası sırasındaki güzel yolculuğunu da gösteriyor. Bu, uzun yıllar süren sıkı çalışmanın sonucu." ifadesini kullandı.
Kutlamanın özel bir şekilde yapıldığını vurgulayan Lazreq, "Bu, galibiyetten sonra yapılan secdeyi gösteriyor. Bununla, bu oyunu kazanmaya yardım ettiği için Allah'a şükrediyoruz ve bu, oyuncuların büyük bir inanca sahip olduğunu gösteriyor. Fas milli takımının bu Dünya Kupası'nda gösterdiği üç değer kader, vatan sevgisi ve aile değerleridir. Fas Krallığı'nın bir elçisi olarak bu yıl AA'nın oylamaya seçtiği fotoğraflar arasında bu fotoğrafı görmekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.
Fotoğraf "ölümle çevrili yaşamı" yaşamı gösteriyor
Lazreq, "çevre-yaşam" kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çektiği "Ölüm kalım anı" fotoğrafını seçti.
Hayata, yaşama, barışa ve özgürlüğe inandığını dile getiren Lazreq, bu fotoğrafın "ölümle çevrili yaşamı" gösterdiğini ve insanlığı "iyimser kalmaya" ittiğini söyledi.
Lazreq, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla oylama sayfasına eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" ağaçlandırma kampanyasına katılarak bir fidan sahiplendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.