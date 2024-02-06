Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq, AA'yı ziyaret etti
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq ile beraberindeki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, AA ve Fas resmi haber ajansı MAP'ın yakın işbirliği yürütmesinin önemini vurguladı.
Türkiye-Fas ilişkilerinin iyi olduğuna işaret eden Karagöz, her iki ajansın da iki ülke ilişkilerini birçok alanda geliştirmek için çalıştığını belirtti.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da AA'nın küresel haber ağı ve işleyişi hakkında bilgi verdi.
AA Haber Akademisi ve Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne de değinen Özhan, AA'nın ayrıca "bir okul olduğunu", burada gazetecilere profesyonel eğitim de verildiğini söyledi.
Büyükelçi Lazreq de Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduklarını ve pek çok benzerliklerinin bulunduğunu belirterek, Türkiye'de kendisini evinde hissettiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansının profesyonelliğinin altını çizen Lazreq, AA'nın büyük bir kurum olduğunu ve Fas'ta iyi tanındığını belirtti.
Lazreq, Fas resmi haber ajansı MAP ile AA'nın işbirliğinin önemini vurguladı.
Karagöz'ü Fas'a davet eden Lazreq, görüşmenin ardından AA'nın anı defterini imzaladı.
AA Genel Müdürü Karagöz ve Büyükelçi Lazreq, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.