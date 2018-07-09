Eskişehir'de AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve AA iş birliğiyle Vilayet Meydanı'nda açılan sergide, AA muhabirlerinin, FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği 50 fotoğraf yer alıyor.

Sergiyi gezen emekli öğretmen Zeki Gürsoy, 15 Temmuz'da ülkenin büyük bir tehlike atlattığını ancak Türk halkının gösterdiği üstün gayretler neticesinde bunun bertaraf edildiğini söyledi.

Ailesiyle sergiyi ziyaret eden Ramazan Pala ise darbe gecesi yaşanan olaylara ailece üzüldüklerini, halkın elinden gelen tüm çabayı göstererek, hainlere karşı çıktığını ifade etti. Pala, "Bu fotoğrafları görünce duygulanıyorum. İnsanın içinden ağlamak geliyor. Vatandaşımıza helal olsun. Biz buradayız, ölmedik, ayaktayız." dedi.

Dilek Pala da darbe gecesini televizyondan izlediklerini belirterek, "O gece insanlar canını ortaya koydu. Bu fotoğrafları görünce bile duygulanıyoruz. Ülkenin yaşadığı o kötü günün unutulmaması için, gelecek kuşakların iyi bilmesi için buraya çocuklarımızla geldik." diye konuştu.

Sergiyi gezen Ahmet Sezer de darbe gecesi fabrikada çalıştığını belirterek, "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tüm dünya o gece gördü." yorumunu yaptı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören sergi, 15 Temmuz Pazar günü de Espark Alışveriş Merkezi'nde, saat 14.00'te sunulacak.

Muhabir: Emrah Yaşar