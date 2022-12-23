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Kurumsal Haberler

Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın oylamada tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Deniz Açık   | 23.12.2022
Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın oylamada tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Eskisehir

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayyıldız, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı karesini tercih eden Ayyıldız, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.

Vali Ayyıldız, çevre-yaşamda ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını seçti.


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