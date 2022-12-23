Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın oylamada tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu
Eskisehir
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ayyıldız, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı karesini tercih eden Ayyıldız, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.
Vali Ayyıldız, çevre-yaşamda ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını seçti.
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