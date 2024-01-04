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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
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Kurumsal Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy "Doğal Renkler"i seçti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Yavuz Emrah Sever  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Eskişehir Valisi Aksoy "Doğal Renkler"i seçti Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever / AA

Eskişehir

AA'nın Eskişehir Bürosunu ziyaret eden Vali Aksoy, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan kurumun, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmalara dair bilgi aldı.

Aksoy, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde "Doğal Renkler", Haber kategorisinde "Boğazda bir dev", "Spor" kategorisinde "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Aksoy, "Deprem: Umut" kategorisinde "Geriye Bakmadan" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Toz Duman" fotoğraflarını seçti.

Oylamaya katılan Aksoy, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu ifade etti.

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