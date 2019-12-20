Eski milli futbolcu Tanju Çolak 'Millilerden asker selamı'nı seçti
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Samsun
Bir program için Samsun'a gelen Tanju Çolak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Çolak, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Millilerden asker selamı
Tanju Çolak, yaptığı açıklamada, birbirinden güzel fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, AA ve foto muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.
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