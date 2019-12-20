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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Eski milli futbolcu Tanju Çolak 'Millilerden asker selamı'nı seçti

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Recep Bilek   | 20.12.2019
Eski milli futbolcu Tanju Çolak 'Millilerden asker selamı'nı seçti Fotoğraf: Recep Bilek / AA

Samsun

Bir program için Samsun'a gelen Tanju Çolak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Çolak, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.


Millilerden asker selamı

Tanju Çolak, yaptığı açıklamada, birbirinden güzel fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, AA ve foto muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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