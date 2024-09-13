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Kurumsal Haberler

Eski AA Genel Müdürü Atilla Onuk hayatını kaybetti

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve duayen gazeteci Atilla Onuk, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Başak Akbulut Yazar  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Eski AA Genel Müdürü Atilla Onuk hayatını kaybetti

İstanbul

Yaşlılık ve akciğer enfeksiyonuna nedeniyle Beşiktaş'taki evinde vefat eden Onuk'un cenazesi, 15 Eylül'de Bebek Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kandilli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Dünyaya 1931 yılında gelen Onuk, mesleğe Zafer Gazetesi'nde başladı. Onuk, 1965-1978 ile 1980 ve 1981 yılları arasında AA'da genel müdürlük görevini üstlendi.

Gazetecilik yıllarını 2022 yılında AA'ya verdiği röportajda anlatan Onuk, mesleğini çok sevdiği ve gece-gündüz çalıştığı için genel müdürlük görevine getirildiğini ifade etti.

Onuk, ajansta personel şartlarının düzeltilmesi ve teknik cihazların iyileştirilmesi gibi pek çok yeniliğe imza attığını aktardı.

"Bizim münasebetimiz baba-oğul gibi oldu"

AA'da en uzun süre genel müdürlük görevi yapan kişinin kendisi olduğunu dile getiren Onuk, ajansta bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'yla anılarını şöyle anlattı:

"Yakup Kadri Bey çok yaşlı bir zattı. Onu yönetim kurulu başkanı yaptık ama Cinnah Caddesi'nde oturuyordu. Gidip gelmeye dahi takati yoktu. Dolayısıyla toplantı zamanlarında ben onu gider evinden alırdım. Toplantıya girerdi. Toplantı bittikten sonra da tekrar götürür, elini öper karısına teslim ederdim. Böylelikle bizim münasebetimiz baba-oğul gibi oldu. Kendisi bana gereken kolaylığı gösterdi. Benim elimde vefat etti ve onu ben defnettim. Şu anda da İstanbul'da Yahya Efendi Mezarlığı'nda yatmaktadır. Allah rahmet eylesin."

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