Dolar
18.71
Euro
19.94
Altın
1,804.00
ETH/USDT
1,205.30
BTC/USDT
16,724.00
BIST 100
5,313.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Erzurum Valisi Okay Memiş'in tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 28.12.2022
Erzurum Valisi Okay Memiş'in tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya / AA

Erzurum

Oylama hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi alan Memiş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinden Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" adlı fotoğrafına oy veren Memiş, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.

Vali Memiş, çevre-yaşam kategorisinde ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da temaslarda bulunuyor
İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
İBB'nin önünde benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklayacak
İstinaf, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı hukuka uygun buldu

Benzer haberler

Erzurum Valisi Okay Memiş'in tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş'in tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu

Sivas, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili hazırlıkları tamamlandı

Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili hazırlıkları tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada "Erzurum" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada "Erzurum" paylaşımı
Türkiye Curling Federasyonu 2022'de tarihi başarılar yakaladı

Türkiye Curling Federasyonu 2022'de tarihi başarılar yakaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet