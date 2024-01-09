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Kurumsal Haberler

Erzurum Valisi Çiftçi'nin tercihi "Gökyüzü Akrobasisi" karesi oldu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tevhid Furkan Nehri  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Erzurum Valisi Çiftçi'nin tercihi "Gökyüzü Akrobasisi" karesi oldu Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri / AA

Erzurum

Makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çiftçi, "haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi", "çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da Şimşekli Gece", "spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" karesine oy veren Çiftçi, "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Belal Khaled'in "Çaresiz Hayatlar" fotoğrafından yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisindeki fotoğrafları oyladığı sırada duygulanan Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada, asırlık Anadolu Ajansının hem yurt içi hem de yurt dışından haberleri başarılı bir şekilde insanlara duyurduğunu söyledi.

Özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları incelerken o günlere gittiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Çünkü 6 Şubat depremlerinde ben de Kahramanmaraş'ta 2 ay süreyle görev yapmıştım. İlk gün Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gittim ve yarışmaya katılan fotoğrafları görünce o anlar tekrar gözümde canlandı. Hakikaten devletimiz ve milletimiz açısından zor günlerdi. İlk gittiğimiz günlerde arama-kurtarma çalışmaları ön plandaydı çünkü insanlar enkazın altındaki yakınlarının bir an önce kurtarılmasını istiyorlardı. İlk günler hava sıcaklıkları da eksi 25'in altındaydı ve çok soğuk günlerdi. Tüm bunlara rağmen oradaki görevli arkadaşlarımız canla başla, gece gündüz demeden çalışıp mücadele ettiler."

Vali Çiftçi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına da değinerek, Filistinlilerin zor günler geçirdiğini, İsrail güçlerinin hiçbir ayrıma tabi tutmadan Filistin'de bir soykırım yaptığını, okulların, camilerin, hastanelerin, pazar yerlerinin acımasızca bombalandığını ve Filistinlilerin tüm dünyanın gözü önünde yok edildiğini vurguladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Çiftçi, AA çalışanlarını tebrik etti.

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