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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Talha Koca  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzurum

Sekmen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğraflarını seçen Sekmen, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" karesine oy verdi.


Devrilen diktatör


Yürüyüş yolu

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Sekmen, "Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" karesinden yana kullandı.


Görkemli gece

Sekmen, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, "Fotoğraflar birbirinden güzel, biraz daha siyasi mesaj veren fotoğrafları beğendim. Anadolu Ajansını ve şu anki yöneticilerinin sahip olduğu milli ve yerli fikirleri takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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