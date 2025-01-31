Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Erzurum
Sekmen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi aldı.
Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğraflarını seçen Sekmen, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" karesine oy verdi.
Devrilen diktatör
Yürüyüş yolu
"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Sekmen, "Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" karesinden yana kullandı.
Görkemli gece
Sekmen, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, "Fotoğraflar birbirinden güzel, biraz daha siyasi mesaj veren fotoğrafları beğendim. Anadolu Ajansını ve şu anki yöneticilerinin sahip olduğu milli ve yerli fikirleri takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.