Erzincan Valisi Arslantaş'ın tercihi 'Mehmetçik'ten ilk iftar' oldu

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 4 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Arslantaş, oylamaya sunulan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafını seçen Arslantaş, "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi", spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" ve Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Arslantaş, 2018 yılında da sporu, yaşamı ve haberi Anadolu Ajansının objektifinden izlemeye devam ettiklerini ifade ederek, şunları belirtti:

"Yine güzel bir seçki hazırlamış arkadaşlarımız, yıl içerisindeki çekilen fotoğrafları beğeniye sunmuşlar. Bu görseller içerisinde hakikaten hatırlamadığımız fotoğraf yoktu. Türkiye'nin ve dünyanın gündemine dair olayları sportif aktiviteleri yaşamı, sporu, kültürü anlatan gündemi etkileyen fotoğraflar var."

Arslantaş, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurguladı.



Muhabir: Barış Yalçınkaya