Ersun Yanal, oyunu "Depremin umudu" fotoğrafı için kullandı
A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı.
İstanbul
Yanal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışındaki çalışmalarını inceledi.
Yanal, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafı için oy kullandı.
Ersun Yanal, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın objektifine yansıyan "Kayıp" isimli fotoğrafı seçti.
"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu" fotoğrafından yana kullanan Ersun Yanal, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "'Eksi'de operasyon" fotoğrafını tercih etti.
Yanal, "Spor" kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Gölge Süvari" fotoğrafını tercih etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.