Dolar
30.35
Euro
32.95
Altın
2,048.61
ETH/USDT
2,327.80
BTC/USDT
43,372.00
BIST 100
8,496.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler

Ersun Yanal, oyunu "Depremin umudu" fotoğrafı için kullandı

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Can Öcal  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Ersun Yanal, oyunu "Depremin umudu" fotoğrafı için kullandı

İstanbul

Yanal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışındaki çalışmalarını inceledi.

Yanal, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafı için oy kullandı.

Ersun Yanal, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın objektifine yansıyan "Kayıp" isimli fotoğrafı seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu" fotoğrafından yana kullanan Ersun Yanal, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "'Eksi'de operasyon" fotoğrafını tercih etti.

Yanal, "Spor" kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Gölge Süvari" fotoğrafını tercih etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu
Ardahan'a yağan kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor
Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası
Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek
"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ersun Yanal, oyunu "Depremin umudu" fotoğrafı için kullandı

Ersun Yanal, oyunu "Depremin umudu" fotoğrafı için kullandı

ITC Başkanı Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TENMAK Başkanı Balıkçı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TENMAK Başkanı Balıkçı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Yoldaş" oldu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Yoldaş" oldu
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet