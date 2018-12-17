Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin tercihi 'Yemin' oldu

ERBİL

Irak'taki Uluslararası Erbil Maarif Okulu öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

8. sınıf öğrencisi Reyhona Mamagiyazova, haber kategorisinde Ali Atmaca'ya ait "Yemin", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafları seçti.

Reyhan, "Ben bu bayraklı fotoğrafı seçtim. Çünkü fotoğrafların çoğunluğunda Türk bayrağı var ama burada askerler daha hizalı ve anlam verici olduğu için bunu seçtim." şeklinde konuştu.

8. Sınıf öğrencisi Zeyneb Muhammed, haber kategorisindeki tercihini Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Öztürk, "Çocuk ve itfaiyeci adamı birlikte gösteren fotoğrafta itfaiyeci büyük risk almış. Ben de bunu sempatik bulduğum için tercih ettim." dedi.

7. sınıf öğrencisi Blend Ahmed'in tercihi ise yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı yağmuru" adlı fotoğrafı oldu.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Şimşek Emin de haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Muhabir: Mazin Majeed Asaad Baqal