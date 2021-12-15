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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Erbil Başkonsolosu Karaçay'ın tercihi 'Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri' oldu

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bekir Aydoğan   | 15.12.2021
Erbil Başkonsolosu Karaçay'ın tercihi 'Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri' oldu Fotoğraf: Karzan Mohammed/AA

Erbil

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Anadolu Ajansının (AA) 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen haber, yaşam ve spor kategorisindeki 64 fotoğrafı inceledi.

Karaçay, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları "aşı"yorlar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karelerine oy verdi.

Karaçay, oy verdiği karelere ilişkin, "Yaşam ve haber kategorisinde ülkemizde pandemiyle mücadele yürüten fedakar sağlık çalışanlarımızın hayat kurtarma mücadelesi ve aşılama faaliyetleriyle ilgili fotoğrafları seçtim. Spor kategorisinde ise olimpiyat şampiyonu olan milli okçumuzun sevinç anını anlamlı buldum ve takdire şayan gördüğüm için onu tercih ettim." diye konuştu.

Fotoğrafların tamamını incelediğini ve hepsinin de gayet güzel yakalanmış fotoğraflar olduğunu belirten Karaçay, "Bu güzel anları, değerli anları ölümsüz hale getiren fotoğrafçılara da tebriklerimi sunuyorum." dedi.

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