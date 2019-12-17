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Kurumsal Haberler

EPDK Başkanı Yılmaz'ın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

EPDK Başkanı Yılmaz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhsin Barış Tiryakioğlu   | 17.12.2019
EPDK Başkanı Yılmaz'ın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu Fotoğraf: Fatih Kurt / AA

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde, Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarının ardından enkaz altından kurtarılan bir çocuğu çeken Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını beğenen Yılmaz, "Ne yazık ki, savaşın acısını en çok çocuklar çekiyor. İnşallah, gelecekte böyle fotoğraflar oylamayız." ifadelerini kullandı.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Yılmaz, yaşam kategorisinde, düştüğü su kuyusundan kurtarılan kirpi yavrusunun Ozan Efeoğlu tarafından çekilen fotoğrafını oylarken, spor kategorisindeki seçimini ise Erhan Elaldı'nın çektiği, doğuştan iki kolu olmayan Milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun fotoğrafından yana kullandı.

Oyladığı tüm fotoğraflarda insan unsurunun önemine değinen Yılmaz, "Bir canlının ölümüne sebep olduğu gibi hayatta kalmasını da sağlayan insan. Aynı şekilde tüm engellere rağmen azmettiğinde neleri başarabileceğini gösteren de insan." değerlendirmesinde bulundu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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