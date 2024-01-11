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Kurumsal Haberler

EPDK Başkanı Yılmaz favori AA karelerini seçti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gülşen Çağatay, Duygu Alhan  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
EPDK Başkanı Yılmaz favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "Deprem: Umut", "Gazze: Kanıt" özel kategorileri ile "Çevre-Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" özel kategorisinde, Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" başlıklı fotoğrafını beğenen Yılmaz, fotoğrafın ülkede birliği, beraberliği ve depremde askerlerin vatandaşlara nasıl destek olduğunu göstermesi açısından önemli bir kare olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise seçimini İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığının belgelendiği Mostafa Alkharouf tarafından çekilen "Kanıt" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Hira'nın Zirvesinde" başlıklı fotoğrafı oylayan Yılmaz, "Bu fotoğraf beni Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu yere çekiyor. İnsani değerlere yeniden ihtiyaç duyulduğunu hissediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın çektiği "Yalnızlığın resmi" başlıklı fotoğrafı seçerek, "Bu fotoğraf çok hoşuma gitti. Savaştıranla savaşanların nasıl aynı karede ayrı düştüğünü, aslında başından beri ayrı olduğunu göstermesi açısından hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde Sergei Gabon'un "Sahada isyan" karesine oy veren Yılmaz, fotoğrafın İsrail katliamını protesto etmesi açısından sembol nitelikte olduğunu ifade etti.

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