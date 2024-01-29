Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Mardin
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Çakas, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki kareleri oyladı.
"Deprem: Umut" kategorisinde kendisinin yer aldığı Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" adlı fotoğrafına oy veren Çakas, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'nın "Çaba" fotoğrafını seçti.
Çakas, "Çevre-Yaşam"da Saim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Haber"de Andres Gutierrez tarafından çekilen "Yangını izlerken" ve "Spor"da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" adlı fotoğrafını tercih etti.
Karelerin her birinin çok değerli olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirten Çakas, "AA'nın Yılın Kareleri oylamasında, benim depremde enkazdan kurtardığım kedim ile çekilen fotoğraf da yer alıyor. Hepsi eşsiz, birer altın kare değerinde. Bu çalışmada yer alan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.
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