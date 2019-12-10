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Kurumsal Haberler

Engelli milli sporcu Altınel'in tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcu Altınel, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını seçti.

Muhammed Gencebay Gür   | 10.12.2019
Engelli milli sporcu Altınel'in tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcu Uğur Altınel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Altınel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin gündemi etkileyen önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.


Beyaz yürüyüş

Milli tenisçi Altınel, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Beytullah'ın azmi

Uğur Altınel, fotoğraflar konusunda fazla çelişkide kalmadığını belirterek, "Özellikle spor kategorisinde imkansızı başarmayı anlatan fotoğrafı tercih ettim. Diğer alanlarda da güzel fotoğraflar vardı. Bana daha yakın gelen fotoğraflar imkansızı simgeleyen fotoğraflar oldu." dedi. 

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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