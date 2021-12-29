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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in tercihi "Rüzgarın cambazları" oldu

Bakan Dönmez, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek "Rüzgarın cambazları" "Şampiyon Mete Gazoz" ve "İstanbul ve hilal" fotoğraflarını seçti.

Murat Temizer   | 29.12.2021
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in tercihi "Rüzgarın cambazları" oldu

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Dönmez, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.


Rüzgarın cambazları

Haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" fotoğrafına oy veren Dönmez, sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı karesini tercih etti.


Şampiyon Mete Gazoz

Dönmez, yaşamda ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğrafını seçti.


İstanbul ve hilal

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmede bulunan Dönmez, 2021'in panoramasını gösteren karelerin hepsini beğendiğini belirtti.

Dönmez, Alakuş'un fotoğrafına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise yenilenebilir enerjinin önemine değinerek "Rüzgarda 10 bin megavat sınırını aştık. Kurulu gücümüzün yüzde 10'u rüzgar enerji santrallerinden geliyor. Ciddi bir başarı var. Başarının arkasında da isimsiz kahramanlar var." ifadesini kullandı.


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