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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez oylamada "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 18.01.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez oylamada "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçti Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

Ankara

Dönmez, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde tercihini Fareed Kotb'un "Zirvede yalnız" adlı fotoğrafından yana kullanan Dönmez, Ronaldo'nun oyun tarzını ve karakterini beğendiği ve fotoğrafta sevinç anının çok iyi yakalandığı için bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.


Zirvede yalnız

Dönmez, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy vererek, şöyle konuştu:

"Türkiye, tarihinde ilk defa A'dan Z'ye bir otomobilin, hem de elektrikli bir otomobilin, tasarımından üretimine kadarki tüm süreçlerini kendi imkanlarıyla ve kendi mühendisleriyle geliştirdi. Bir mühendis olarak hakikaten tasarımına, özelliklerine hayran kaldığım bir otomobil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da podyuma giriş anı çok heyecanlıydı, ben de oradaydım. Güzel bir fotoğraf olmuş."


TOGG’un ilk yolculuğu

Çevre ve yaşam kategorisinde ise Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" isimli fotoğrafını seçen Dönmez, Muğla'nın Fethiye körfezinde şimşeklerin şehrin ışıklarıyla güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Harika, iyi yakalanmış bir resim. Şehrin yapay ışıklarıyla doğanın doğal ışıklarını en güzel resmeden fotoğraf olmuş. Yıldırımın gücü burada kendini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.


Körfez ışıkları


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