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Politika, Kurumsal Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Murat Temizer   | 22.09.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Dönmez, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak ve Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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