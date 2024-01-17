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Kurumsal Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Madenciler" adlı kareye oy verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zeynep Beyza Kılıç  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Madenciler" adlı kareye oy verdi

Ankara

Bayraktar, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "haber", "spor", "çevre-yaşam", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bakan Bayraktar, "Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" adlı fotoğrafını tercih etti.

6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına yardım eden madencilerin ateş başında soluklandıkları anı gösteren fotoğrafa ilişkin Bayraktar, depremin çok derin yaralar bıraktığını, kategorideki tüm fotoğraflarda umut ve mücadelenin açıkça görüldüğünü ifade etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bayraktar, fotoğraflara yorum yapmanın oldukça zor olduğunu belirterek, kareler arasından Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" isimli fotoğrafını seçti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Bayraktar'ın tercihi, Mostafa Alkharouf'un Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da binlerce kişinin Kadir Gecesi için toplandığı anı gösteren "İlk Kıblede Namaz" fotoğrafı oldu.

Bakan Bayraktar, "haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Muhammed Selim Korkutata'nın Hatay Dörtyol'da bulunan Ertuğrul Gazi FSRU'yu gösteren "Enerji Yansıması" adlı karesine oy verdi.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Bayraktar, Özgün Tiran'ın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde küçük pehlivanları çektiği "Pehlivan Adayları" adlı fotoğrafı oyladı.

Bayraktar AA'nı bu yılki fotoğraf oylamasına ilişkin "Fotoğraflar çok etkileyici. Seçmekte zorlandım, olağanüstü güzel fotoğraflar vardı." ifadesini kullandı.

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