Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Ankara
Bakan Bayraktar, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bayraktar'a, yeni Orta Vadeli Program'da enerji alanında atılacak adımlar, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma hedefi kapsamında Karadeniz'de yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerine yönelik çalışmalar, uluslararası enerji işbirlikleri ile yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin gelişmeler ve enerji gündemindeki birçok soru yöneltilecek.
Bakan Bayraktar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak. X hesabı (@anadoluajansi) ile AA Ekonomi Finans hesabından (@aa_finans), (@AACanli) da anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.