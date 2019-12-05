Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Amin'in tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' oldu
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Amin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.
Cakarta
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Amin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber kategorisindeki Hassan Jedi’nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri başlıklı fotoğrafına oy verdi.
"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri
Seçtiği fotoğrafla Filistin ve Filistin halkı için barış dileğinde bulunan Amin, kendisine AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılma fırsatı verilmesinden dolayı teşekkür etti.
"AA gelişmeleri doğrudan aktarıyor"
Amin, Anadolu Ajansının başkent Cakarta’da açtığı ofisle burada var olmasının önemine de değinerek, ''AA, iki ülkedeki gelişmeleri doğrudan aktarıyor. AA’nın aktardığı bilgiler, Endonezya ve Türkiye halkının daha da yakınlaşmasına ve iş birliklerinin artmasına vesile oluyor.'' ifadelerini kullandı.
"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.