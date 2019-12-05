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Kurumsal Haberler

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Amin'in tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' oldu

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Amin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

Mahmut Atanur   | 05.12.2019
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Amin'in tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' oldu Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Cakarta

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Amin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber kategorisindeki Hassan Jedi’nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri başlıklı fotoğrafına oy verdi.


"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Seçtiği fotoğrafla Filistin ve Filistin halkı için barış dileğinde bulunan Amin, kendisine AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılma fırsatı verilmesinden dolayı teşekkür etti.

"AA gelişmeleri doğrudan aktarıyor"

Amin, Anadolu Ajansının başkent Cakarta’da açtığı ofisle burada var olmasının önemine de değinerek, ''AA, iki ülkedeki gelişmeleri doğrudan aktarıyor. AA’nın aktardığı bilgiler, Endonezya ve Türkiye halkının daha da yakınlaşmasına ve iş birliklerinin artmasına vesile oluyor.'' ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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