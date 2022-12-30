Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Görev tamam" fotoğrafını seçti
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Aktaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.
Görev tamam
Haber kategorisinde Özkan Bilgin tarafından çekilen "Görev tamam" ve Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" başlıklı fotoğraflarını seçen Aktaş, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" ve Cüneyt Çelik'in "Beygirgücü", çevre-yaşam kategorisinde ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" adlı fotoğraflarına oy verdi.
Karda iz peşinde
Aktaş, birbirinden güzel fotoğraflar arasında karar vermekte çok zorlanarak tercihlerini yaptığını belirterek, bu muhteşem programın hazırlanmasında emeği olan ve fotoğraflarıyla katkı verenleri yürekten tebrik etti.
Şampiyonlar
AA'nın, kendileri için bir "dünya markası" ve "prestij markası" olduğunu vurgulayan Aktaş, "Ayrıca yine AA'mızla Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğiyle yürüyen ağaç kampanyasına da bu vesileyle katılmış ve memleketimiz Elazığa'a bir fidan göndermiş olduk sizin aracılığınızla. Onun için de çok teşekkür ediyorum." dedi.
Yüzücü
Beygir gücü
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Gözün gördüğü, kalbin bildiği