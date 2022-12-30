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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Görev tamam" fotoğrafını seçti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sertaç Bulur   | 30.12.2022
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Görev tamam" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

Aktaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.


Görev tamam

Haber kategorisinde Özkan Bilgin tarafından çekilen "Görev tamam" ve Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" başlıklı fotoğraflarını seçen Aktaş, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" ve Cüneyt Çelik'in "Beygirgücü", çevre-yaşam kategorisinde ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" adlı fotoğraflarına oy verdi.


Karda iz peşinde

Aktaş, birbirinden güzel fotoğraflar arasında karar vermekte çok zorlanarak tercihlerini yaptığını belirterek, bu muhteşem programın hazırlanmasında emeği olan ve fotoğraflarıyla katkı verenleri yürekten tebrik etti.


Şampiyonlar

AA'nın, kendileri için bir "dünya markası" ve "prestij markası" olduğunu vurgulayan Aktaş, "Ayrıca yine AA'mızla Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğiyle yürüyen ağaç kampanyasına da bu vesileyle katılmış ve memleketimiz Elazığa'a bir fidan göndermiş olduk sizin aracılığınızla. Onun için de çok teşekkür ediyorum." dedi.


Yüzücü


Beygir gücü


Gözün gördüğü, kalbin bildiği

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