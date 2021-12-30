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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Emine Erdoğan, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında seçimini yaptı

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.12.2021
Emine Erdoğan, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında seçimini yaptı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" ve Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğraflarını oylayan Emine Erdoğan, yaşam kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" ile Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı" fotoğraflarına oy verdi.

Emine Erdoğan spor kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" ve "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafları ile Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğrafından yana kullandı.

Bütün fotoğrafların çok başarılı çalışmalar olduğunu, bu yüzden seçimde zorlandığını belirten Emine Erdoğan, tüm foto muhabirlerini tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

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