Ekonomi Muhabirleri Derneğinden Anadolu Ajansına ödül

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Kurumsal Haberler

EMD 2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi Muhabirleri Derneğince, Ajans Haberi dalında Altın Kalem ödülü, "Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı" başlıklı haberiyle Anadolu Ajansından Özcan Yıldırım'a verildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 13.12.2021
EMD 2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Ekonomi Muhabirleri Derneğince (EMD) verilen, "2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Otel Anadolu Downtown'daki ödül töreninin açılış konuşmasını yapan EMD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker, uzman gazeteciliğin ve haberde etik değerlerin korunmasının önemini vurguladı.

Alanda uzmanlaşmanın hem nitelikli haber hem de tecrübe ve birikimin aktarılmasında büyük önem taşıdığının altını çizen Türker, derneğin faaliyetleri ve kuruluşu hakkında da bilgi verdi.

Dernek, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, eski Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü, EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz'ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez "Metin Türkyılmaz Özel Ödülü" de verdi.

2019-2020'nin "Altın Kalem" ödülünü kazananlar şöyle:

Gazete Haberi: Hürriyet gazetesinde yayımlanan "İkramiye Köstebeği" başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.

Gazete Köşe Yazısı: "Birisi Şu 4 Milyon Artışı İzah Etsin" başlıklı köşe yazısıyla Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş.

Gazete Röportaj: "Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul Lazım" başlıklı röportajıyla Ticaret gazetesinden Seda Gök.

Dergi Haberi: "Korona Revizyonu" başlıklı haberiyle Capital dergisinden Özlem Aydın Ayvacı.

Yerel Haber: "SİT Alanına İngiliz Villası" başlıklı haberiyle Demirören Haber Ajansından Mehmet Çınar.

Ajans Haberi: "Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı" başlıklı haberiyle Anadolu Ajansından Özcan Yıldırım.

Televizyon Ekonomi Haberi: "Rapor Çilesi" başlıklı yayınıyla Fox TV'den Beril Ötkan.

Televizyon Ekonomi Yayıncılığı: BloombergHT TV

Televizyon Ekonomi Programı: "Çarşı Pazar Ekonomi" programıyla NTV'den Berfu Güven.

Yeni Medya İnternet: "Emekliye Çalışana Haber Var" başlıklı yazısıyla Habertürk'ten Ahmet Kıvanç.

Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü gazetesinden Ege Cansen.

Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu ile "Ekonomi 7/24" programıyla TRT'den Gülçin Üstün Can.

Törende ayrıca bazı kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi, EMD'nin "Medya Okulu"nu destekleyen üniversitelere ve iletişim fakültesi öğrencilerine ekonomi haberleri dersi veren eğitimcilere teşekkür belgesi takdim edildi.

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