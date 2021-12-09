Dolar
13.79
Euro
15.60
Altın
1,775.21
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,030.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden Anadolu Ajansına ödül

Ekonomi Muhabirleri Derneği'nce verilen, "2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

Mehmet Tosun   | 09.12.2021
Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden Anadolu Ajansına ödül

Ankara

Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden (EMD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gündem yaratan ekonomi haberlerinin yarıştığı "Altın Kalem" ödülleri için jüri, başvuruları ve önerileri ele aldı.

Taylan Erten, Cahit Uyanık, Birsen Çiçek, Cevdet Kaleli, Erdinç Çelikkan, Gülşen Coşkun ve Esra Nehir'den oluşan jüri, ödül için yarışan haberin, röportajın veya programın toplumu yakından ilgilendirmesi ve ekonomik sorunları dikkate alması gibi kriterleri değerlendirdi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, eski Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü, EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz'ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez "Metin Türkyılmaz Özel Ödülü" verildi.

Altın Kalem Ödülleri, 13 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

2019-2020'nin "Altın Kalem" ödülünü kazananlar şöyle:

Gazete Haberi: Hürriyet gazetesinde yayınlanan "İkramiye Köstebeği"
başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.

Gazete Köşe Yazısı: "Birisi Şu 4 milyon Artışı İzah Etsin" başlıklı
köşe yazısıyla Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş.

Gazete Röportaj: "Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul
Lazım" başlıklı röportajıyla Ticaret gazetesinden Seda Gök.

Dergi Haberi: "Korona Revizyonu" başlıklı haberiyle Capital
dergisinden Özlem Aydın Ayvacı.

Yerel Haber: "SİT Alanına İngiliz Villası" başlıklı haberiyle
Demirören Haber Ajansından Mehmet Çınar.

Ajans Haberi: "Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı"
başlıklı haberiyle Anadolu Ajansından Özcan Yıldırım.

Televizyon Ekonomi Haberi: "Rapor Çilesi" başlıklı yayınıyla Fox
TV'den Beril Ötkan.

Televizyon Ekonomi Yayıncılığı: BloombergHT TV

Televizyon Ekonomi Programı: "Çarşı Pazar Ekonomi" programıyla NTV'den
Berfu Güven.

Yeni Medya İnternet: "Emekliye Çalışana Haber Var" başlıklı
yazılarıyla Habertürk'ten Ahmet Kıvanç.

Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü gazetesinden Ege Cansen.

Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu ile
"Ekonomi 7/24" programıyla TRT'den Gülçin Üstün Can.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: 10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak

Bakan Pakdemirli: 10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak

Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden Anadolu Ajansına ödül

Akdeniz'den 804,7 milyon dolarlık mobilya ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

Turizm sektörü gelecek sezondan umutlu

Turizm sektörü gelecek sezondan umutlu
Türkiye, İtalya'ya ihracatta rekor tazeledi

Türkiye, İtalya'ya ihracatta rekor tazeledi
Türkiye'de 11 ayda 2,8 milyona yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye'de 11 ayda 2,8 milyona yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı