Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Bonis, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Fotoğraf: AA/Ayhan Mehmet

ATİNA

Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği (EFE) Başkanı Hristos Bonis, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bonis, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde ise Soner Kılınç'ın "Göktaşı Yağmuru" fotoğraflarını seçti.

Bonis'in spor kategorisindeki oyu ise Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" fotoğrafına oldu.

Bonis, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorlandığını ifade etti.

Muhabir: Ayhan Mehmet