Dolar
19.26
Euro
21.02
Altın
2,015.24
ETH/USDT
1,893.00
BTC/USDT
28,152.00
BIST 100
4,936.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu
logo
Kurumsal Haberler

Edirne Valisi Kırbıyık: AA kendini sürekli yenileyerek ilk günkü ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cihan Demirci  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Edirne Valisi Kırbıyık: AA kendini sürekli yenileyerek ilk günkü ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir

Edirne

Kırbıyık, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan AA'nın istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Halkı doğru bilgilendirerek, milletin güvenini ve saygısını kazanan AA'nın Türk basınının önemli temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün kuruluşunun 103. yılını kutlayan Anadolu Ajansı kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılı hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü
Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı duraklarda yapılamıyor

Benzer haberler

Edirne Valisi Kırbıyık: AA kendini sürekli yenileyerek ilk günkü ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir

Edirne Valisi Kırbıyık: AA kendini sürekli yenileyerek ilk günkü ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir

AA çalışanları Edirne'de 103 fidan dikti

AA personeline "Sahadan Seçim Verisi Toplama ve Kullanıcı Tanımlama Eğitimi"

Osmaniye Valisi Yılmaz: Asırlık çınarımız AA, her koşulda fedakarca çalışarak Türk basınının gurur kaynağı olmuştur

Osmaniye Valisi Yılmaz: Asırlık çınarımız AA, her koşulda fedakarca çalışarak Türk basınının gurur kaynağı olmuştur
Milli Mücadele'nin sesi Anadolu Ajansı 103'üncü yaşını kutluyor

Milli Mücadele'nin sesi Anadolu Ajansı 103'üncü yaşını kutluyor
Antalya Gazeteciler Cemiyetinden Anadolu Ajansına 4 ödül

Antalya Gazeteciler Cemiyetinden Anadolu Ajansına 4 ödül
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet