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Kurumsal Haberler

Edirne Valisi Canalp'ın tercihi 'Batırılan uçak' oldu

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

Gökhan Balcı   | 05.12.2019
Edirne Valisi Canalp'ın tercihi 'Batırılan uçak' oldu Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam üç fotoğraf için oy kullandı.

Canalp, "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve "spor" kategorisinde Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.

Canalp, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.


Batırılan uçak

Yarışmadaki fotoğrafların, geçen yılkine göre daha iyi olduğunu ifade eden Canalp, "Geçen yılla bu yıl arasında gelişmeyi ve farklılaşmayı da görebiliyoruz. Yarışmada yer alan fotoğraflar pek çok açıdan insanımızı yakalamış gözüküyor. Bir fotoğrafta Doğu Anadolu'da karların arasında okula gitmeye çalışan öğrencileri, diğerinde Türkiye'nin diğer ucundaki Saroz Körfezi'nde batırılan bir uçağı görüyoruz. Her kategoride, yaşamın her alanında çok güzel fotoğraflar yakalanmış. Çekenleri tebrik ediyorum." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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