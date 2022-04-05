Dolar
14.72
Euro
16.16
Altın
1,929.65
ETH/USDT
3,513.70
BTC/USDT
46,578.00
BIST 100
2,330.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Edirne Valisi Canalp: Anadolu Ajansı, dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır

Edirne Valisi Canalp, "Anadolu Ajansı, ülkemizdeki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de faaliyetlerini sürdürerek dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır." dedi.

Hakan Mehmet Şahin   | 05.04.2022
Edirne Valisi Canalp: Anadolu Ajansı, dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır

Edirne

 Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canalp, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın basın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Bu yıl kuruluşunun 102'inci yılını kutlayan AA'nın artan başarısının devamını dileyen Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Bilgi birikimiyle ileri teknolojiyi birleştirerek, doğru ve güvenilir haber sunan Anadolu Ajansı, ülkemizdeki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de faaliyetlerini sürdürerek dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır.

Bu düşüncelerle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan personelini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı

Benzer haberler

Edirne Valisi Canalp: Anadolu Ajansı, dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır

Edirne Valisi Canalp: Anadolu Ajansı, dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Anadolu Ajansı, bugün dünya çapında bir haber ajansı haline dönüşmüştür

Ardahan Valisi Hüseyin Öner: Anadolu Ajansı, bugün aynı ilkelerle yayınını sürdürüyor

Sakarya Valisi Kaldırım: AA, Türk basını için bir okul niteliği taşımaktadır

Sakarya Valisi Kaldırım: AA, Türk basını için bir okul niteliği taşımaktadır
Eskişehir Valisi Ayyıldız: AA, milletimizin güvenini kazanmış kuruluşlarımızdan olmuştur

Eskişehir Valisi Ayyıldız: AA, milletimizin güvenini kazanmış kuruluşlarımızdan olmuştur
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki barış çabaları NATO içinde de görülüyor

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki barış çabaları NATO içinde de görülüyor