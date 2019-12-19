Edin Visca'nın favorisi 'Millilerden asker selamı' oldu
Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "Çamlıca'da kandil akşamı" ve "Millilerden asker selamı" başlıklı kareleri seçti.
İstanbul
Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bosna Hersekli futbolcu, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Visca, yaşam kategorisinde ise oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına verdi.
Çamlıca'da Kandil akşamı
Medipol Başakşehir Kaptanı, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına kullandı.
Millilerden asker selamı
Edin Visca, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade etti.
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