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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Edin Visca'nın favorisi 'Millilerden asker selamı' oldu

Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "Çamlıca'da kandil akşamı" ve "Millilerden asker selamı" başlıklı kareleri seçti.

Hilmi Sever   | 19.12.2019
Edin Visca'nın favorisi 'Millilerden asker selamı' oldu Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersekli futbolcu, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Visca, yaşam kategorisinde ise oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına verdi.


Çamlıca'da Kandil akşamı

Medipol Başakşehir Kaptanı, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına kullandı.


Millilerden asker selamı

Edin Visca, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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