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Spor, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Eda Erdem Dündar'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Süha Gür   | 18.12.2020
Eda Erdem Dündar'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eda Erdem, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli voleybolcu, spor kategorisinde oyunu Fecri Barlık tarafından çekilen Siirt'te bir grup çocuğun araç lastiklerinden kendi imkanlarıyla oluşturduğu voleybol sahasında maç yaptıkları anı gösteren "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı seçti.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy atan Eda Erdem, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" isimli çalışmasını oyladı.

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