Düzce'de sağlıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

DÜZCE

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Yılmaz, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğraflar arasından seçilen ve AA tarafından oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alarak haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ashraf Amra'nın çektiği "Gaz Bombası Ağzına Girdi" fotoğrafına oy veren Yılmaz, yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü Güz Vedası", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğraflarını tercih etti.



Oylama yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, fotoğrafların çok güzel ve birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandığını aktaran Yılmaz, "Basın bizim aynamız gibi, yaptığımız tüm güzellikleri, iyilikleri kamuoyuna taşıyan birlikte çalıştığımız, meslektaşlarımız gibiler. Böyle bir yarışmaya katılmaktan dolayı gurur ve mutluluk duydum, inşallah yarışma hayırlara vesile olur." diye konuştu.

"Gerçekten etkilendik"

Oylamaya katılan Düzce 112 Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, Ali Atmaca'nın haber kategorisindeki "Yemin" ile yaşam kategorisindeki "Metal Boğa" fotoğrafını oyladı, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un çektiği "Karatenin Sultanları"nı tercih etti.

Tüm karelerin birbirinden değerli olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fotoğraflar, gerçekten 'o an' dediğimiz anı yakalayan fotoğraflardı. Özellikle Filistin'de, Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı'nda çekilen ve spor kategorisinde çekilen fotoğraflardan gerçekten etkilendik. Tüm arkadaşların eline sağlık. Spor kategorisinde karate yapan kadınlar hoşuma gitti, diğer kategoride de Düzce'nin güzellikleri resmedilmiş, ona oy verdim."

Acil Tıp Teknisyeni İrem Uğur Sakallı, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü Güz Vedası", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğrafını oyladı.

Acil Tıp Teknisyeni Melisa Kurt da haber kategorisinde Özkan Bilgin"in "Mehmetçik'ten İlk İftar", yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü Güz Vedası", spor kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın çektiği "Ramil Altına Koştu" fotoğrafına oy verdi.

Melisa Kurt, fotoğraflardan etkilendiğini ifade ederek, "Özellikle beni etkileyen fotoğraf, Mehmetçiğin ilk iftar fotoğrafı oldu. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Biz farklı kurumlarda çalışsak da yine olay yerinde hep birlikte mücadele ediyoruz, bu yüzden hepinizin emeğine sağlık. Bizi de yarışmaya dahil ettiğiniz için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Tayyib Hoşbaş