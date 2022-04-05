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Kurumsal Haberler

Düzce Valisi Atay, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin sesini duyurmak gibi önemli hizmeti yerine getiren AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarını, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi.

Ömer Ürer   | 05.04.2022
Düzce Valisi Atay, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce

 Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atay, mesajında, AA'nın, yaşadıkları coğrafyalarda bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması rollerini üstlendiğini belirtti.

Atay, "Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin sesini duyurmak gibi önemli hizmeti yerine getiren AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarını, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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