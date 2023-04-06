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Kurumsal Haberler

Düzce Valisi Atay: AA, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin sesini duyurmak gibi önemli hizmeti yerine getiriyor

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ömer Ürer  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Düzce Valisi Atay: AA, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin sesini duyurmak gibi önemli hizmeti yerine getiriyor

Düzce

Atay, mesajında, AA'nın, yaşanılan bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğini belirtti.

Vali Atay, "Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin sesini duyurmak gibi önemli hizmeti yerine getiren AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarını, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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